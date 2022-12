Súdwest-Fryslân stelt visie De Potten op

SNEEK- Een biodivers watersport- en recreatiegebied waar je als bezoeker allerlei sfeervolle, uitdagende en gastvrije recreatiemogelijkheden vindt. Een gebied midden in het karakteristieke groenblauwe landschap vlak bij de stad. Dat is het sfeerbeeld dat Súdwest-Fryslân wil versterken. Het college legt de definitieve gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad.

De natuur als gastheer. Dat moet het uitgangspunt zijn en blijven. Daarvoor moet eerst de basis op orde, om daarna ook belevingswaarde toe te voegen. Zo moet recreatiegebied De Potten de komende jaren verder uitgebouwd worden tot uitvalsbasis voor recreatie voor inwoners en bezoekers van Súdwest-Fryslân.

Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie: “Ik zie zoveel kansen om een recreatiegebied te creëren voor allerlei doelgroepen. Een mooie wandelstructuur, allerlei activiteiten voor jong en oud en diverse mogelijkheden om van het water en de natuur te genieten. Maar eerst moeten we ervoor zorgen dat het gebied die ontwikkelingen kan opvangen door de basisvoorzieningen op orde te brengen.”

Groenblauwe zones als overgang naar Natura 2000 gebied

De Potten ligt midden in een typisch Fries open weidegebied en grens pal aan een vogelrijk Natura 2000 gebied. De gemeente vindt het van cruciaal belang dat bij alle mogelijke plannen rekening gehouden wordt met de effecten op de natuur. Samen met de betrokken partners bekijkt de gemeente of met natuurlijke groen-blauwe zones een overgang gecreëerd kan worden tussen de reuring van de recreatie en het Natura 2000 gebied.

Trekpleister waar eenheid in moet komen

De Potten is de afgelopen jaren meer en meer in trek bij inwoners en bezoekers. Mede door de initiatieven van ondernemers bloeit het gebied weer op. Met de gebiedsvisie wil de gemeente eenheid creëren. “Wat is de visie voor dit gebied en hoe gaan we daar als natuurorganisaties, ondernemers, gemeente en andere partners aan werken? Als je dat helder met elkaar hebt, kun je samen echt nog een mooie stap maken met dit gebied”, aldus wethouder Rietman.

Gemeenteraad besluit in maart over gebiedsvisie De Potten

Na een intensief traject met belanghebbenden legt het college van Súdwest-Fryslân de gebiedsvisie voor De Potten nu voor aan de gemeenteraad. De raad neemt in maart volgend jaar een besluit over de gebiedsvisie. Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met een uitvoeringsprogramma.