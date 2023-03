Súdwest-Fryslân schakelt de hulp van kinderen in bij het bedenken van nieuwe straatnamen

SUDWEST-FRYSLAN - Gemeente Súdwest-Fryslân doet een beroep op de creativiteit van kinderen bij het bedenken van vier nieuwe straatnamen in Sneek. Het gaat om een nieuw te ontwikkelen wijk aan de noordkant van de stad. Het thema voor de straatnamen in ‘Duurzaamheid en Water’. Kinderen kunnen hun ideeën tot en met 28 april insturen.

Terwijl de eerste fase van de nieuwbouw van Harinxmaland in Sneek langzamerhand wordt afgerond, zijn de plannen voor de ontwikkeling van het gebied ten westen van het spoor volop aan de gang. In totaal moeten daar zo’n 160 nieuwe woningen komen. Súdwest-Fryslân hoopt begin 2024 te kunnen starten met de bouw vande eerste 80 woningen. Deze 80 rijwoningen komen in twee U-vormen te staan. Tussen de woonblokken komen buurtakkers, een soort moestuinen waarvan de bewoners zelf gebruik kunnen maken.

Straatnamen met het thema Duurzaamheid en Water

Het thema dat voor de nieuwe straatnamen centraal staat, is duurzaamheid in combinatie met water. De nieuwe straatnamen moeten hierbij passen. Daarbij kunnen de kinderen ook rekening houden met de aanwezigheid van de buurtakkers.

Kinderburgemeester Noor Bosman is erg benieuwd waar haar leeftijdsgenoten mee komen: ‘Ik denk dat volwassenen nog wel eens onderschatten hoe creatief wij, kinderen, zijn. Ik denk dat hier echt hele leuke namen uit gaan komen. Misschien doe ik zelf ook wel mee. Als ik dan win, ga ik later misschien wel proberen een huis te kopen in die straat.’

Bedenkers krijgen eigen straatnaambordje en mogen helpen bij de plaatsing

De jury, bestaande uit de burgemeester en wethouders, nemen de uiteindelijke beslissing voor de straatnamen. De kinderen die de gekozen straatnamen hebben bedacht, ontvangen van de gemeente in eerste instantie een eigen straatnaambordje voor thuis.

Later, wanneer de straatnaamborden daadwerkelijk geplaatst worden, ontvangen de bedenkers van de straatnamen een uitnodiging om hierbij te helpen. Maar dat is volgens wethouder Rietman niet de grootste prijs: “Hoe gaaf is het dat je voor altijd kunt zeggen dat jij die straatnaam hebt bedacht? En voor wie het niet gelooft, heb je dan altijd de kleine versie van het straatnaambordje thuis.’

Rayonhoofd Tijn de Haan uit Sneek liet al weten enthousiast te zijn over deze opdracht: ‘Natuurlijk ga ik zelf ook meedenken. Wij wonen vlakbij en als een straatnaam die ik bedenk echt gebruikt wordt, fiets ik daar toch wat vaker langs denk ik.’

Oproep aan de kinderen

Dus ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en weet jij een toffe straatnaam? Stuur deze dan snel naar ons op via het online formulier. Je kunt daar ook uitleggen waarom juist die naam zo goed bij het thema past!

En heb jij niet één, maar twee gave straatnamen? Stuur ze dan allebei op! De jury, bestaande uit de burgemeester en wethouders, beslissen uiteindelijk welke namen er komen.

