Súdwest-Fryslân roept ziekenhuizen en De Friesland op door gemeente aangedragen scenario’s en locaties te onderzoeken

SNEEK- Ruim een maand geleden werd bekend dat Joure de nieuwe bestemming moet worden voor een gezamenlijk ziekenhuis. De gemeente Súdwest-Fryslân is verrast dat hierbij uit is gegaan van één exclusief scenario. Bovendien laat een onderzoek in opdracht van Súdwest-Fryslân zien dat er wel degelijk meerdere scenario’s zijn. De gemeente verwacht dat de vier ziekenhuizen en De Friesland deze alternatieven meenemen in hun haalbaarheidsonderzoek.

Meerdere scenario’s en locaties interessant voor ziekenhuis

Dat het zorglandschap en de behoefte van zorg verandert en intensiveert, ziet de gemeente Súdwest-Fryslân al langer. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor haar inwoners te waarborgen, zet de gemeente al enige tijd stappen om te komen tot een toekomstbestendig gezondheidslandschap. Eén van die stappen is een onderzoek naar hoe zij de kwaliteit van de zorg voor haar inwoners in de toekomst kan borgen. Terwijl de ziekenhuizen en zorgverzekeraar toekomstscenario’s aan het ontwikkelen waren, startte de gemeente parallel een proces naar de beste scenario’s en locaties voor haar inwoners, bedrijven, instellingen, zorgpartners en zorgopleidingen.

Dit proces heeft geleid tot een aantal verschillende scenario’s met zes potentiële locaties voor het Antonius ziekenhuis in Sneek. Deze scenario’s en locaties zijn met de Raad van Bestuur van het Antonius ziekenhuis besproken. Zij hebben de gemeente laten weten twee van deze locaties interessant te vinden.

Wethouder verrast

Wethouder Marianne Poelman: “Juist daarom zijn we ook zo verrast dat nu exclusief naar Joure wordt gekeken. Ik vraag me af of je het gezondheidslandschap in de regio toekomstbestendig maakt door twee ziekenhuizen te fuseren en dan een locatie demografisch in het midden gelegen uitkiest. We missen daarbij de argumenten en onderbouwing. Op basis waarvan maak je dan zo’n ingrijpende keuze die voor zoveel inwoners grote gevolgen heeft?”

Capaciteitsprobleem zorgprobleem niet opgelost met verplaatsing naar Joure

Het onderzoek naar toekomstscenario’s dat de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar hebben laten uitvoeren, is nog niet gepresenteerd. Daarmee is voor de gemeente nog onduidelijk waarom precies voor Joure is gekozen. Dat terwijl Sneek juist een aantal sterke punten kan overleggen dat de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis ten goede komt.

Sneek als locatie voor het ziekenhuis heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van andere locaties in de provincie, waaronder Joure. Met name de aanwezigheid van MBO-zorgopleidingen in Sneek is een noemenswaardig voordeel. ROC Friese Poort zit letterlijk op loopafstand van de huidige locatie. Ook een andere locatie voor het ziekenhuis in Sneek zou van de voordelen van de zorgopleidingen in de buurt genieten. De verwachting is dat een ziekenhuis in Joure maakt dat zorgpersoneel in opleiding de keuze maakt voor Leeuwarden, en niet Joure voor hun praktijkervaring en carrièrevervolg. Dit hangt samen met het voordeel van een goede verbinding van het openbaar vervoer voor Sneek en Leeuwarden.

Bereikbaarheid

Dit noemt de gemeente opvallend, omdat met name het tekort aan zorgpersoneel als reden wordt genoemd om te verhuizen. Súdwest-Fryslân ziet het tekort aan personeel ook als zorgelijke ontwikkeling voor de toekomst. Met het genoemde voordeel van de MBO-opleidingen, maar ook de bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer voor personeel, verwacht de gemeente dat de ziekenhuizen ook andere scenario’s, zoals een (door)ontwikkeling in Sneek, onderzoeken op haalbaarheid.

“Een toekomstbestendig gezondheidslandschap voor alle inwoners, dat is waar alle partijen bij gebaat zijn. Wij willen graag het belang van de inwoner vertegenwoordigen en roepen daarom ook op om het gesprek te voeren, open en eerlijk. Daarin zie ik ook een rol voor de provincie Fryslân, aangezien dit gemeente-overstijgend is”, aldus wethouder Poelman.

Súdwest-Fryslân kijkt ook naar ambitie Den Haag: Elke regio telt

Gemeente Súdwest-Fryslân werpt ook een blik op het Rijk. Daarbij wijst Súdwest-Fryslân op een recent advies uit het rapport ‘Elke regio telt’ opgesteld door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur: “Het gebrek aan aandacht voor de specifieke belangen die in regio’s spelen rond de beschikbaarheid van publieke voorzieningen, heeft ertoe geleid dat scholen, huisartsen, ziekenhuizen enzovoort steeds vaker vanuit afwegingen op basis van een macroperspectief op doelmatigheid moeten besluiten om hun deuren te sluiten. Dit heeft negatieve consequenties voor de ándere functies die zo’n publieke dienst in de regio vervult.”

Poelman richt zich dan ook tot Den Haag: “Als Elke regio écht telt voor de landelijke overheid, dan moet integraal gekeken worden naar hoe het gezondheidslandschap in een regio als Zuidwest Friesland toekomstbestendig gemaakt kan worden. Anders verliest de regio veel meer dan alleen een ziekenhuis. Daar zien we ook een belangrijke rol voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn team in.”