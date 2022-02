Súdwest-Fryslân ontvangt subsidie voor klimaatproof onderzoek

SUDWEST-FRYSLAN - Twintig Nederlandse organisaties ontvangen samen bijna 10 miljoen euro Europese subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Gemeente Súdwest-Fryslân is daar één van. Dat maakte het ministerie van I&W samen met de Europese commissie eerder bekend. Het zogenoemde project Life-IP NAS duurt zes jaar, van 2022 tot 2027, en is gericht op het omgaan met klimaatveranderingen.

De gevarieerde organisaties, van waterschap tot GGD, hebben elk hun specifieke uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen. Door deze klimaatadaptatieprojecten, verspreid over het hele land, te monitoren en gezamenlijk te evalueren, kan ontdekt worden wat het beste werkt in welk gebied. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Voor het programma LIFE-IP NAS is in totaal 17 miljoen euro nodig. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij.

Wat betekent dit voor Súdwest-Fryslân?

Overal laten klimaatveranderingen hun sporen na en ook in Súdwest-Fryslân zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar. De recente wateroverlast in Woudsend maar ook in Sneek hebben de aandacht. Wethouder Erik Faber benadrukt de meerwaarde voor Súdwest-Fryslân: “Meedoen aan het Life-IP project geeft onze gemeente de kans om mee te doen en te praten op Europees niveau met uiteindelijk doel om dergelijke problematiek in onze eigen gemeente grondig aan te pakken.” Súdwest-Fryslân hoopt door samenwerking met andere overheden in binnen- en buitenland, een voorbeeld te kunnen zijn voor andere gemeenten.