Súdwest-Fryslân maakt het aanvragen van hulpmiddelen voor aangepaste sport makkelijker

Het aanvragen van een sportrolstoel is meestal wel beschikbaar. Maar een ander sporthulpmiddel, zoals een zit-wakeboard, daar had Daphne meer moeite mee. Na een carrière als rolstoelbasketballer op hoog niveau, wil ze haar kansen bij het wakeboarden benutten.

Bij het wmo-loket vroeg ze een zit-wakeboard aan. "Ik liep er tegenaan dat het niet mogelijk was en dat de reden van de afwijzing ook onbekend was. Toen ben ik naar het Beweegteam van de gemeente gegaan om de mogelijkheden te bespreken." Ze kreeg het advies om in te spreken bij 'inwoners aan het woord', dat elke maand in de gemeenteraad plaatsvindt. En dat had effect.

Eerste gemeente

De gemeente Súdwest-Fryslân is de eerste gemeente in Nederland die zo'n nieuwe sportsubsidieregeling in het leven heeft geroepen, zodat aangepaste sporten beoefend kunnen worden. Daphne is er blij mee, al had het wel eerder gekund. "Ik denk dat ze zich er niet eerder bewust van waren, hoeveel aangepaste sporten er tegenwoordig zijn en dat er allemaal verschillende sporthulpmiddelen bij horen. Doordat ik mijn verhaal met hun kon delen en ze het direct hebben opgepakt, voelde ik mij serieus genomen. Daar ben ik erg dankbaar voor."

Ze hoopt dat de gemeente een voorbeeld voor anderen is. Dat die naar hun visie en beleid op aangepaste sporten kijken en dat het mogelijk wordt dat iedereen zijn of haar sport kan beoefenen. Over haar ambities bij het wakeboarden zegt ze: "Ik hoop dat ik naar de Europese kampioenschappen en daarna naar de wereldkampioenschappen mag gaan."