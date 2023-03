Súdwest-Fryslân legt subsidieaanvraag van 2.600.000 euro voor woningbouw neer in Den Haag

SNEEK- Met het project Woonregio Súdwest-Fryslân doet de gemeente een subsidieaanvraag voor het versneld toevoegen van meer betaalbare woningen in zes deelprojecten geografisch verspreid over de gemeente. Met de aanvraag van 2.600.000 euro subsidie wil de gemeente het grote tekort aan betaalbare en geschikte woningen snel oplossen. Het gaat om projecten in Boazum, Workum, Woudsend, Scharnegoutum, Bolsward en Sneek.

De vraag naar woningen in Nederland, en ook in Súdwest-Fryslân, is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Bovendien zijn de kosten voor materialen enorm gestegen. “Het bouwen van betaalbare woningen is momenteel een enorme uitdaging. Dat ziet het Rijk ook en daarom is de Woningbouwimpuls opgericht. Wij willen als grootste plattelandsgemeente van Nederland daar nu ook graag gebruik van maken. Wij staan in de startblokken om te beginnen en onze bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave in het land,” licht Michel Rietman, wethouder Wonen, toe.

850 woningen in project Woonregio Súdwest-Fryslân

Het project Woonregio Súdwest-Fryslân waarvoor de gemeente de aanvraag heeft ingediend, bestaat uit het versneld toevoegen van meer betaalbare woningen in de zes deelgebieden, namelijk in Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland en Bolsward-Oost, die geografisch verspreid door de gemeente liggen. Het gaat om in totaal zo’n 850 woningen.

Subsidieaanvraag gemotiveerd door minister De Jonge

Met de regeling Woningbouwimpuls (WBI), waar de gemeente een aanvraag voor indient, kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om het tekort aan betaalbare en geschikte woningen op te lossen. Voorwaarde voor de subsidieaanvraag is dat het om een project met minimaal 500 woningen gaat.

“Tijdens het werkbezoek van minister Hugo de Jonge hebben we als Friese gemeenten aangegeven dat het minimale aantal van 500 per project een belemmering vormt. De minister gaf toen aan dat de Woningbouwimpuls ook voor de grootste plattelandsgemeente van Nederland open moet met daarbij de motivatie om een aanvraag voor de WBI te doen. Dat is precies wat we nu doen,” aldus wethouder Rietman.

Voor de zomer hoort de gemeente of het Rijk de aanvraag voor de WBI voor het project Woonregio Súdwest-Fryslân toekend. Mocht de gemeente positief bericht ontvangen, dan zal ook de Raad nog moeten beslissen over het beschikbaar stellen van extra gelden.