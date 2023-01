Súdwest-Fryslân is blij dat A7 weer open kan, ook voor het watersportseizoen

UITWELLINGERGA- Gemeente Súdwest-Fryslân is blij dat de A7 over een kleine maand weer deels open kan. Wethouder Michel Rietman noemt het telefoontje van Rijkswaterstaat een 'hele heugelijke mededeling.'

Rietman drong al langer aan op het weer openstellen van de Prinses Margriettunnel. "Vlak voor de kerstdagen gaf ik al nadrukkelijk aan dat nu de brug in Uitwellingerga uitvalt, het nog veel meer impact heeft op de gemeente. We moeten op alle trommels slaan om aandacht te krijgen voor de situatie."

Vanaf half februari kan de tunnel weer wat worden opengesteld, voor iedere richting één rijstrook. De zandzakken worden weggehaald, er komen grote betonblokken en rijplaten voor terug.

Het bootjesvolk

"Ik ben blij dat we dit nu al kunnen doen, want we naderen ook het watersportseizoen", zegt de wethouder. Het seizoen begint in de laatste week van maart. "Nu kun je daar scenario's voor maken: wat het voor de bruggen betekent, hoe vaak je die open kunt stellen, of we gasten moeten omleiden."

Normaal worden dan de bruggen weer bediend voor de bootjesmensen. Maar met de drukke Nije Dyk en de slechte brug bij Uitwellingerga zou er voor het vaarverkeer ook een knelpunt kunnen ontstaan voor het vaarverkeer dat van de Snitser Mar naar het westen wil en vice versa.

"Omdat de weg medio februari open gaat, heb je een paar weken de tijd om te kijken wat het effect op de B-wegen is en of we op moeten schalen voor het watersportseizoen begint", zegt Rietman. Daar kunnen scenario's voor berekend worden.

Vertrouwen op Rijkswaterstaat

De komende weken kunnen er ook meer testen en onderzoek in de grond worden uitgevoerd. "Dan weten we hopelijk ook meer over hoelang het kan duren", geeft de wethouder aan. "We vertrouwen op de techniek en expertise van Rijkswaterstaat."

Bron: Omrop Fryslân