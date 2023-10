Súdwest-Fryslân inspireert Estland met waterstof en windpark-aanpak

SNEEK - Een delegatie uit Estland bezocht dinsdag 3 oktober de gemeente Súdwest-Fryslân, omdat de Esten geïnteresseerd zijn in de waterstofplannen en de participatieaanpak van gemeente. Het bezoek van de Esten is onderdeel van een meerdaags bezoek aan windparken en waterstofinitiatieven in Noord-Nederland.

Eerder dit najaar bezocht wethouder Marianne Poelman met andere gemeenten Helsinki en Tallinn. Deze steden bezochten zij om te leren van hun ervaringen met digitalisering, bijvoorbeeld de toepassing van virtual reality. Dit bezoek in september was aanleiding voor Estland om Súdwest-Fryslân te bezoeken om te leren van de gebruikte participatieaanpak en duurzame plannen.

Inspireren en ervaringen delen

Wethouder Henk de Boer verwelkomde de Estse burgemeester, ambtenaren, journalisten en ondernemers in het gemeentehuis. Er was een presentatie over de participatieaanpak voor Windpark Fryslân en over de plannen rondom Energiestad Bolsward. Met dit bezoek willen de Esten en Súdwest-Fryslân elkaar inspireren en ervaringen delen.

Energiestad Bolsward

In Bolsward willen de grote Bolswarder bedrijven waterstof gebruiken als duurzamere energiebron. Met de restwarmte van de bedrijven en een waterstoffabriek, wil de gemeente de stad in de toekomst duurzaam verwarmen. Over de ontwikkelingen praat de gemeente de inwoners van Bolsward bij tijdens een informatieavond in het Marne College op 18 oktober.