Súdwest-Fryslân hijst Global Goals vlag voor een betere en eerlijke wereld

SNEEK- Op 23 september nemen talloze Nederlandse gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, de Rijksoverheid en ambassades deel aan een vlaggenactie om hun steun te laten zien voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. In totaal worden maar liefst 850 Global Goals-vlaggen gehesen. Súdwest-Fryslân is daar één van.

Wethouder Marianne Poelman hees vanmorgen de Global Goals vlag: “Wij willen bijdragen aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat klinkt hoog over, maar de 17 Global Goals vatten perfect samen hoe die betere wereld eruit moet zien. Deze doelen zijn een leidraad in ons denken en handelen. Met als doel een samenleving waar iedereen fijn kan wonen, werken en genieten.”

De 17 duurzame doelen

Zeven jaar geleden hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals samengesteld, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal én lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren voor 2030.

Lokale initiatieven in Súdwest-Fryslân

Lokaal JP in Sneek, onderdeel van de JP van den Bent Stichting, is een mooi voorbeeld van zo’n lokaal initiatief dat zich inzet voor gelijke kansen. Bij Lokaal JP werken mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Lokaal JP op verschillende manieren talenten ontwikkelen. De medewerkers worden opgeleid voor werkzaamheden in de horeca en de winkel. In het atelier kunnen creatieve talenten ontwikkeld worden. Begeleiders ondersteunen de cliënten om dromen, wensen en idealen waar te maken.

‘Het is een prachtig voorbeeld van hoe een lokaal initiatief bijdraagt aan wereldwijde doelen. En er bestaan nog veel meer initiatieven in onze gemeente die bijdragen aan een betere wereld. Samen maken we Súdwest-Fryslân én de wereld een beetje mooier’, aldus wethouder Poelman.

Global Goals Action Days

Op 23 september wordt niet alleen de vlag gehesen. Het is tevens de start van de Global Goals Action Days. Van 23 tot en met 27 september, met 27 september als hoogtepunt, wordt landelijk aandacht besteed aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Súdwest-Fryslân publiceert dinsdag a.s. een korte video over Lokaal JP in relatie tot de Global Goals.