Súdwest-Fryslân haalt protestuitingen van actievoerders niet weg

"Het komt voor op openbaar bezit, maar ik zie het toch ook vooral tegen huizen aan hangen", zegt De Boer. "We zien het op dit moment nog niet als iets wat we moeten verwijderen. Er is dan ook nog niks weggehaald."

Veiligheid

Voor de gemeente is het belangrijk dat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Verder worden uitingen alleen weggehaald als ze respectloos zijn. 'We willen het niet zo hard stellen dat we straks alles verwijderen. We gaan ervan uit dat mensen de spullen op termijn zelf weghalen", zegt De Boer.

De gemeente vindt het belangrijk om met boeren in gesprek te blijven. "De contacten zijn goed", zegt de wethouder. "Alleen moeten we wel iets te bespreken hebben en dat is op dit moment moeilijk." De Boer doelt daarmee op het feit dat het kabinet zegt dat de stikstofdoelen overeind blijven.