Súdwest-Fryslân goed op weg richting duurzaam 2030

SNEEK-De landelijke klimaatdoelstellingen zijn uitdagend. Ook de lokale vertaling is een grote opgave. Toch gaat Súdwest-Fryslân deze uitdaging aan en streeft naar 8000 aardgasvrije woningen en minimaal 50% hergebruik van goederen en grondstoffen in 2030. In dat jaar is bovendien de eigen energie-opwek van de gemeente 100% duurzaam en wordt er volledig circulair ingekocht. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en vooruit gekeken. De plannen voor dit jaar staan in de Klimaatagenda 2022 die de gemeenteraad 3 februari vaststelde.

In de klimaatagenda wordt onderscheid gemaakt tussen het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) en inspanningen gericht op het tegengaan van klimaatveranderingen (klimaatmitigatie). Bij de laatste is het terugdringen van CO2-uitstoot essentieel door aardgas te vervangen door een schoner alternatief.

Aardgasvrij Eiland Sneek, Heeg en Bolsward-Noord

Op drie plekken bekijkt de gemeente concreet of een alternatief voor aardgas mogelijk is. In Sneker wijk het Eiland en in Heeg onderzoekt de gemeente samen met inwoners of aquathermie haalbaar en betaalbaar is. In Sneek wordt in 2022 verkend hoe het warmtenet hiervoor gerealiseerd wordt. Heeg maakt kans om landelijke proeftuin te worden. In maart hoort Duurzaam Heeg of deze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt waarmee de betrokken partijen op zoek kunnen naar technische en organisatorische middelen om het project mogelijk te maken. In Bolsward-Noord hebben bedrijven getekend voor een samenwerking rond restwarmte. Dit jaar volgt een onderzoek naar de financiële haalbaarheid en draagvlak onder inwoners.

Kansen verkennen

Ook in andere wijken en dorpen doen zich kansen voor. In de Transitievisie Warmte die elke gemeente in 2021 moest hebben, staan deze kansrijke plekken beschreven die van tijd tot tijd leiden tot een concreet uitvoeringsplan. Súdwest-Fryslân stelt voor 2023 een leidraad op voor wijkuitvoeringsplannen en komt dit jaar met een duidelijke gemeentebrede aanpak. In Bolsward wordt bovendien gekeken naar de mogelijkheid om meerdere alternatieve warmtebronnen te combineren. Een combinatie van restwarmte, aardwarmte, waterstof en windenergie vanuit Windpark Fryslân zou mogelijk heel Bolsward aardgasvrij kunnen maken. Niet in 2022 al, want het vergt veel onderzoek, tijd en geld. Wel moet in 2022 blijken of het kostentechnisch uit kan en op welke subsidies aanspraak gemaakt kan worden.

Inwoner moet mee kunnen doen

Uiteraard is er veel aandacht voor de inwoner. Waar mogelijk slaat de gemeente de handen ineen met lokale energiecoöperaties of andere bewoner-initiatieven. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, benadrukt Wethouder Duurzaamheid Erik Faber. “Bovendien is het meepraten en meedoen van onze inwoners, met oog voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten, de enige manier om de klimaatdoelstellingen gerealiseerd te krijgen.”

Terugdringen van CO2-uitstoot kan door aardgas te vervangen maar een lagere energievraag leidt ook direct tot minder CO2. Er worden dit jaar dan ook de nodige stimulerings- en bewustwordingsacties georganiseerd. Hierbij valt te denken aan isoleringsacties maar ook acties op het gebied van circulariteit. Daar is nog veel winst te behalen verwacht de gemeente. De hele klimaatagenda met de ambities en doolstellingen van Súdwest-Fryslân voor 2022 lees je hier.