Súdwest-Fryslân gaat voor 42 sociale huur- en 38 starterswoningen in Harinxmaland fase 2A

Woningbehoefte

Michel Rietman, wethouder Wonen, is blij met deze ontwikkeling, ook gezien de groeiende uitdaging om betaalbare woningen te bouwen: “De vraag, of eigenlijk nood naar betaalbare woningen wordt steeds groter. De komende jaren hebben wij dit binnen onze gemeente hoog op de agenda staan. Makkelijk is het niet om betaalbare woningen op te leveren met bouwkosten die blijven stijgen. Dat in Harinxmaland ruimte is voor 80 nieuwe betaalbare woningen is een mooie ontwikkeling.”

Harinxmaland

Harinxmaland is een woonwijk aan de rand van Sneek waar zowel het buitengebied als ook de stad voelbaar samen komen in een groene waterrijke woonomgeving. De eerste fase van Harinxmaland, verdeeld over 5 deelgebieden, is inmiddels ingevuld met 400 woningen, deels aan het water.

Het plan voor de 80 woningen is om ze in twee u-vormige bouwblokken van in totaal 80 aaneengeschakelde woningen te realiseren. Uniek in dit plan is de stadslandbouw dat de woningen verbindt. In de woonblokken aan de stadsrondweg zijn in het binnengebied een 40-tal “buurtakkers” opgenomen die ingebed zijn in het openbaar groen.

“Wij houden bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden rekening met de omgeving en trekken dit door in onze projecten. Een goede balans tussen groen, water en woningen die past in de omgeving. Harinxmaland is hier met de vaartjes en de aan te leggen buurtakkers een heel mooi voorbeeld van,” vertelt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.

Planning

Het doel is om in het tweede kwartaal van 2023 het definitieve bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad. Op de achtergrond worden intussen de nodige voorbereidingen gedaan voor de inrichting van het plangebied. Op de website woneninsudwestfryslan.nl en via de nieuwsbrief kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Procedure

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 16 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 ter inzage. Inwoners kunnen schriftelijk een reactie achterlaten. Daarnaast is er een inloopmoment waarbij geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 29 september 2022 tussen 18:00 uur en 19:00 uur op het Waltaplein bij het gemeentehuis in Sneek. Adres: Marktstraat 15.