Súdwest-Fryslân gaat strijd aan tegen cybercrime

SNEEK-Súdwest-Fryslân zet in op lokale, digitale veiligheid voor haar inwoners en ondernemers. Inbraakpreventieavonden in de wijken, het Hackshield project voor kinderen en het innovatieve project ‘Digitaal Veilige Watersportbranche’ zijn hier concrete voorbeelden van.

De dreiging van digitale criminaliteit neemt snel toe. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Berichtgeving over gedupeerden van cybercrime neemt toe, niet alleen landelijk, maar ook in Súdwest-Fryslân. Daarbij komt dat digitale criminaliteit niet plaatsgebonden is. Het kan iedereen overkomen. Dus moeten we inwoners en ondernemers in onze gemeente zo goed mogelijk voorbereiden.”

Subsidie 50.000 euro naar Digitaal Veilige Watersportbranche

Dat voorbereiden gebeurt via diverse projecten voor uiteenlopende doelgroepen. Zo diende de gemeente, in samenwerking met gemeente De Fryske Marren, een subsidieaanvraag in voor het City Deal project ‘Digitaal Veilige Watersportbranche’. Doel van dit project is de watersportbranche in Fryslân bewust te maken van de risico’s van (cyber)criminaliteit. De subsidieaanvraag ter waarde van 50.000 euro is inmiddels gehonoreerd. Wethouder Mark de Man is blij met deze toezegging: “Met dit project kunnen we de ondernemers in deze branche digitaal bestendiger maken tegen criminaliteit. Dat is van groot belang in een tijd waar de digitalisering amper nog bij te houden is. We zijn dan ook van plan deze aanpak uit te breiden naar andere sectoren, waaronder landrecreatiebedrijven.” Hiswa-Recron en de MKB Cybercampus zijn belangrijke partners in dit project.

Gratis cyberscan voor agrarische bedrijven

Eerder ontvingen alle agrarische bedrijven in de gemeente al een uitnodiging om een gratis cyberscan te laten uitvoeren. Wethouder Bauke Dam peilde bij een aantal boeren de reacties: “Ik heb persoonlijk met een aantal boeren gesproken en ze waren erg enthousiast over de scan. Er was sowieso veel interesse voor de cyberscan en dat is een goed teken. Het is belangrijk dat ook deze branche digitaal gezond en bestendig is.”

Voorlichting inwoners door ervaringsdeskundige

Niet alleen bedrijven, maar ook inwoners worden bijgepraat over digitale criminaliteit. Binnenkort vindt de eerste van een reeks (digitale) inbraakpreventieavonden plaats. Inwoners krijgen, onder andere door een ex-inbreker en politie, voorlichting over de risico’s en informatie over het voorkomen van een (digitale) inbraak.

Game voor bewustwording jeugd Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar wordt het programma Hackshield aangeboden. Met een online game worden zij bewust gemaakt van de risico’s van het internet. Zo leren ze zich hier al vroeg tegen te wapenen. “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de bewustwording bij kinderen. Zij zijn vaak digitaal vaardiger dan volwassenen en kunnen de gevaren niet altijd overzien, met alle gevolgen van dien. Juist daarom is het zo belangrijk we deze doelgroep bewust maken van de risico’s”, aldus burgemeester De Vries.