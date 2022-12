Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen watersportsector beter wapenen tegen cybecriminelen

FRYSLÂN - Cybercrime is een veel voorkomende vorm van criminaliteit. Het midden- en kleinbedrijf is vaker dan gemiddeld slachtoffer van criminelen die digitaal actief zijn. Dat geldt daarmee ook voor de watersportsector die volop actief is in de waterrijke gebieden De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Deze gemeentes bundelen daarom de krachten, waarmee ze zich inzetten om de watersportbedrijven weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit.

Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hielden donderdag samen ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Burgemeesters Fred Veenstra (gemeente De Fryske Marren) en Jannewietske de Vries (gemeente Súdwest-Fryslân) gaven het startsein van deze citydeal bij watersportondernemer ‘Rufus aan het Water’ in Broek. Ondernemers in beide gemeenten krijgen een cyberscan aangeboden om digitale criminelen buiten de deur te houden.

,,Feiligens is al lang net mear allinnich de fysike feiligens op ‘e dyk. Digitale kriminaliteit groeit en in soad bedriuwen witte noch net hoe’t sy harren dêr goed tsjin wapenje kinne. Ek yn de wettersportsektor spilet dit. Earder koene agraryske bedriuwen al in cyberscan oanfreegje, no is it tiid foar de wettersportsektor. Sa meitsje wy ús gemeente stap foar stap digitaal feiliger”, aldus burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Burgemeester Fred Veenstr van De Fryske Marren: ,,Beide gemeenten hebben grote watersportgebieden met veel watersportbedrijven, zoals: (jacht)havens, aanleg- en stallingsplaatsen en boten-verhuurbedrijven. Deze bedrijven behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) waarvan bekend is dat zij vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn van digitale criminaliteit. Daarom is het belangrijk om onze watersportondernemers weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit.”

Cyberscan

Voor de watersportsector is er specifiek een cyberscan gemaakt. De scan is gericht op de risico’s die spelen in deze sector. Watersportondernemers uit de gemeenten krijgen een uitnodiging en kunnen gratis meedoen. Iemand komt langs en kijkt naar de computersystemen. De ondernemer krijgt tips en een rapport om de digitale weerbaarheid te vergroten. Denk aan het updaten van systemen of het wifi-netwerk beter beveiligen.

Informeren en wapenen

Om de digitale weerbaarheid van de watersportondernemers te vergroten worden er de komende twee jaar diverse informatiesessies, webinars, evenementen en cyber roadshows, georganiseerd. De bijeenkomsten hebben als doel om de watersportsector beter te informeren en wapenen tegen de gevaren van cyberaanvallen. De aftrap van 8 december was de eerste bijeenkomst.

Samenwerking tussen meerdere partijen

Deze City Deal is een samenwerking met HISWA-RECRON, de waterpolitie, digitale wijkagenten, PVO Noord-Oost, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, MKB Cyber Campus en toeleveranciers in de sector. In heel Nederland werken gemeenten, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen in zogenoemde City Deals. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken verankerd met als doel om de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken.