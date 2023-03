Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren slaan handen ineen voor UITfestival Waterland van Friesland

SNEEK- Het UITfestival is de traditionele start van het culturele seizoen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Vanaf dit jaar gaan beide organisaties onder één vlag verder, als het UITfestival Waterland van Friesland (WVF). Samen met nieuwe partner VVV Waterland van Friesland presenteren beide gemeentes in de verschillende steden en dorpen het meest veelzijdige en spraakmakende culturele programma dat de regio te bieden heeft. Het UITfestival WVF vindt plaats op zaterdag 9 september en is gratis toegankelijk.