Súdwest-Friese ondernemers op ‘boot Düsseldorf’, één van de grootste watersportbeurzen ter wereld

DUSSELDORF/SNEEK- Wie aan Fryslân denkt, denkt aan water en watersport. De watersport- en maritieme sector is buitengewoon sterk ontwikkeld in Fryslân. Sterker nog, binnen de gemeente Súdwest-Fryslân kun je een hele boot bouwen, zo vertelde wethouder Bauke Dam onlangs in een interview aan het blad Friesland Bouwt en Ontwikkelt. Met datzelfde jacht kun je jarenlang prachtig varen op de wateren hier in Súdwest-Fryslân.

Dat de maritieme sector in Súdwest-Fryslân sterk is ontwikkeld, lieten de lokale ondernemers afgelopen week zien in Duitsland. Tijdens ‘boot Düsseldorf’, dé bootshow van Duitsland. De watersportbeurs wordt beschouwd als een maatstaf voor de internationale boten- en watersportindustrie. Vorige week was het dus even andersom. Het waren niet de bezoekers uit Duitsland die het water kwamen opzoeken in Fryslân, maar de maritieme sector die de Duitse beurs opzocht.

Trots is SWF dan ook dat maar liefst elf bedrijven uit Súdwest-Fryslân en hun producten te zien waren. Bedrijven zetten zichzelf en daarmee ook onze regio op de kaart. De stands van de bedrijven trokken veel bekijks van de internationale markt. Er waren ook andere Friese bedrijven die zich lieten gelden tijdens de watersportbeurs. Ook Merk Fryslân was aanwezig om de gastvrijheidssector te stimuleren.

Internationaal visitekaartje om trots op te zijn

“Geweldig om te zien hoe we ons presenteren op de internationale markt. En vergis je niet, voor ons inwoners is het al snel gewoon, maar van over de hele wereld komen ze naar Fryslân. Een beter visitekaartje dan met deze bedrijven aanwezig zijn op zo’n beurs kun je niet hebben”, laat Michel Rietman, wethouder gastvrijheidseconomie weten. Samen met accountmanagers Manja Scholten en Jan Tadema ging hij langs alle stands uit Súdwest-Fryslân.

“Deze ondernemers en de ondernemers die hier niet staan, maar wel een prachtig bedrijf in Súdwest-Fryslân hebben. Ik heb veel respect voor deze ondernemers. We hebben hen keihard nodig om een kapitaalkrachtige regio te blijven. En om onze positie als waterrijke regio te behouden en te verstevigen.”

Gastvrijheidssector

Jaarlijks komen duizenden toeristen naar onze regio om hier van het water te genieten. Veel internationale recreanten zoeken Fryslân op voor het water, met als grootste ‘afnemer’ onze Oosterburen. Bezoekers komen graag naar Fryslân, om te genieten van het water en om moderne jachten te kopen. Van elektrische sloepen en luxe kruisers, tot op maat gemaakte jachten en zeilschepen voor de wereldse zeeën. Want daar staan we internationaal bekend om, ons water en onze scheepsbouw.