SNEEK - Deze week op Omroep Sudwest in de uitzending van Súdwest Cultuur: Kennismaking met de nieuwe directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek: Hester Postma.

Over haar eerste bevindingen, haar plannen en over de nieuwe tentoonstelling ‘Dragers/Werkpaarden in beweging’.





