Sudosa/Desto één set lastig voor winnend Friso Sneek 1-3

SNEEK- De noordelijke derby tussen Sudosa/Desto en de dames van Friso Sneek is in een vier sets zege voor de Friese formatie geëindigd. In de Olympushal noteerden beide teams de setstanden 19-25, 27-25, 21-25 en 20-25 waarmee de ploeg van Harry van den Brink ook het meeste recht op de triomf had. Door de zege van de Snekers blijven zij op de derde plaats staan terwijl er voor Sudosa/Desto nog een spannend scenario aankomt.

Inzet derde plaats

Voor Friso rest nog een thuiswedstrijd tegen Sliedrecht met als inzet de derde plaats. De roodhemden kunnen bij winst nog tweede worden mits Apollo 8 twee punten laat liggen tegen Sudosa/Desto. Voor Sudosa/Desto is het van belang dat Voltena zich misstappen veroorlooft, want dan zijn de Assenaren gekwalificeerd voor de kampioenspoule.

Goochelen

De belangen voor de noordelijke derby waren met name voor de thuisploeg dus hoog. Winst zou hen lucht verschaffen en een zege van de gasten zou de Sneker brigade op de derde plek houden. Vandaar dat Harry van den Brink ook niet met zijn team ging goochelen en koos voor zijn basisteam met Nynke Oud, Anniek Siebring, Lisan Siemonsma, Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Anlène van der Meer, libero Geldou de Boer dat in de eerste set domineerde met een aantal goede services van Anlène van der Meer en men makkelijk wegliep naar 5-14. De Assenaren kwam nog akelig dichtbij via 19-23 maar een mislukte aanval vanaf de drie meter besliste de set in Sneker voordeel.

Dubieuze call

In de tweede set had Friso Sneek de beste papieren getuige 17-20 maar dat verschil verdween als sneeuw voor de zon. Sterker nog: op 26-25 volgde een dubieuze call op een prachtige redding van Britt Schreurs waardoor de stand in evenwicht was. “Belachelijke beslissing”, oordeelde Van den Brink. In de derde set een aanmerkelijk beter Friso Sneek dat via 11-15 het piketpaaltje sloeg en overduidelijk met 21-25 de zijden wisselde voor de derde. Ook daarin een veel beter Sneek waarin Lisan Siemonsma met een gerichte midaanval een streep zette door de Asser ambities en Eline Geerdink Rixt van der Wal verving.

Vernietigende uithaal

In de slotset een effectiever Friso Sneek dat op de beslissend moment afstand nam en toch met drie punten naar Friesland mocht afreizen. Een vernietigende uithaal van Britt Schreurs was genoeg voor een warme douche aan Sneker zijde die daarmee op de derde plaats blijven staan. Harry van den Brink was niet bepaald in een juichstemming. “We speelden niet met lef en durfden geen fouten te maken leek het. Donderdagavond maar eens over hebben”, zei hij

Bron VC Sneek