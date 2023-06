Succesvolle tweede editie van de Pointer Challenge Cup 2023 bij Jachtwerf Heeg

HEEG- De 2de editie van het Pointer Family Weekend vond 2-4 juni plaats bij Jachtwerf Heeg. De weergoden waren goed gezind met een flinke bries en zon was het een prachtig spektakel van POINTER zeilboten op het Heegermeer in Friesland. De POINTER Challenge Cup bestond dit jaar uit een vloot van 18 POINTER zeilboten. De POINTER eigenaren en hun families kwamen uit diverse landen om zaterdag 2 zeilwedstrijden te zeilen en uiteraard ook voor het uitgebreide programma op de kade.

Dit jaar was de primeur voor twee POINTER 30 zeilboten in het wedstrijdveld, een stijlvolle weekendzeiler met een duidelijke POINTER signatuur, zoals de POINTER 22 en de POINTER 25. De POINTER zeilboten zijn bedacht en gebouwd door Jachtwerf Heeg.

Het zeilevenement werd op de kade van de jachthaven voortgezet met een geweldige catering en live muziek. Vervolgens was er op zondag een gezamenlijk ontbijt met daarna een toertocht van Heeg - Gaastmeer.

Dit jaarlijkse zeilevenement voor de POINTER eigenaren dat in het water en op de kade plaatsvindt bij Jachtwerf Heeg, It Bûtlân 14, in Heeg, zet de POINTER zeilboten in de spotlight!