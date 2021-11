Succesvolle start van de damesbiljartgroep

De gevorderde dames speelden wat wedstrijdjes en voor degenen zonder biljartervaring was er uitleg van Dirk van Veen over het spel. Er waren vergevorderde biljarters aanwezig voor begeleiding en instructie bij de 6 speeltafels.

Naam biljartvereniging en nieuwe leden

De naam van deze nieuwe groep is nog niet bepaald en aan de deelnemers is gevraagd hierover na te denken. Voor de meest originele inzending is een keu te winnen uit de winkel van de Biljartschool. Mochten er nog dames zijn die het biljarten ook willen proberen en daarnaast een gezellige avond willen beleven, kom gerust langs. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We spelen iedere woensdagavond vanaf 19:00 uur. Geen ervaring, geen probleem. De basisbeginselen van het spel worden uitgelegd en er is altijd iemand bereid om te helpen met de techniek. De kosten zijn € 2,00 per avond. Adres: Biljartschool Sneek, Alexanderstraat 3. Informatie: Telefoon 0515 336162