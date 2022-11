Succesvolle editie van Luisteren op locatie in IJlst

IJLST - Vrijdagavond was het genieten van bijzondere concerten op meerdere locaties in IJlst. Op drie unieke locaties waren drie concerten van 30 minuten in drie verschillende genres.

In it Podium speelt Jazzband Cécé, in het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst was countryzanger Barney Willemse te vinden en in de Doopsgezinde kerk waren de muzikale klanken van pop- en musicalkoor IJlst te horen. Tussen de optredens door konden de toeschouwers zich verplaatsen naar de andere locatie. Organisatie Stichting IJlst 750 jaar kijkt terug op weer een geslaagde en unieke editie.