Succesvolle Dag van de Bouw Friso Theater en Houkesloot Toelevering

Bezoekers kregen bij de entree een stempelkaart in handen waarmee ze door middel van een “Elfstedenroute” langs allerlei activiteiten werden geleid. Zo konden ze in de fabriek van Houkesloot Toelevering stempels verdienen door een kozijn in elkaar te puzzelen, een wijk te ontwerpen of dakpannen te leggen. De route leidde vervolgens naar het Friso Theater waar publiek voor deze ene keer een kijkje kon nemen voor het echt open wordt gesteld voor Spektakelmusical De Tocht. De laatste stempel verkreeg men bij de Koek en Zopie waar broodjes worst en warme chocolademelk werd geserveerd.

“De opkomst is boven verwachting,” aldus Andries Veenstra, projectleider bij Friso Bouwgroep en verantwoordelijk voor de bouw van het Friso Theater. “Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel mensen we konden verwachten. Bij 300 bezoekers zouden we al tevreden zijn maar er kwam uiteindelijk het dubbele op af.“ De organisatie ontving veel complimenten op de route en het programma. Het nieuwe Friso Theater was voor velen een trekpleister maar men werd verrast door de activiteiten die eromheen waren georganiseerd.