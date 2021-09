Succesvolle Burendag&Straatspeeldag in Noorderhoek

“Meer dan 150 kinderen hebben naar hartenlust zich kunnen uitleven. Onze dank is groot aan de vele vrijwilligers die hier aan meewerkten. Want zonder hun inzet is dit festijn niet mogelijk. En natuurlijk #IJssaloneataly met hun schitterende TukTuk, wat waren de ijsjes lekker. Ook willen wij bedanken #Partyverhuur B&F, het was weer top geregeld. Graag tot de volgende activiteit”, laat een enthousiaste organisatie op haar fb-pagina weten.