Succesvol weekend voor motorcoureur Douwe Feenstra

VLEDDERVEEN- Douwe Feenstra uit Sneek stond afgelopen weekend aan de start van het Open Nederlands Kampioenschap MiniGP in Vledderveen. Zaterdag won hij de eerste race en werd de tweede race tweede. Zondag nam hij wederom de tweede prijs in ontvangst.

Na de race was er nog een 2-uurs race, fundurence race, er deden in totaal 15 teams mee. Douwe kwalificeerde met zijn team op de 8e plek. Ze hebben een hele prestatie geleverd, 122 rondes gereden in 2 uur tijd. Hiermee mochten ze de derde plaats op hun naam schrijven.