Succesvol starten of groeien in crisistijd, zo doe je dat!

FRYSLAN - Een onderneming starten of doen groeien in crisistijd. Is dat wel een goed idee? ‘Ja!’ zeggen tal van experts. Ze delen hun ideeën, tips en ervaringen graag met alle startend en groeiend ondernemers van Friesland.

Het uitgangspunt: een crisis biedt ook kansen. Lennard Drogendijk, Managing director van Business Development Friesland hierover: “Voor sommige starters vormt de crisis een bedreiging, maar door de maatregelen ontstonden er de afgelopen tijd ook nieuwe kansen. Zo werd één van onze starters, Orderli, die een QR-bestelcode ontwikkelde voor online bestellen op het terras, behoorlijk in de kaart gespeeld.”

Veel starters lijken zich bovendien niet bepaald door de crisis laten afschrikken. “Ik heb niet de indruk dat het aantal starters veel minder is”, vertelt Lennard. “Ook bij de Inqubator Leeuwarden zien we continu innovatieve starters met een schaalbaar idee. Het afgelopen jaar was dit niet meer of minder dan andere jaren.”

Online Startersbijeenkomst Friesland



Dit zal de deelnemers van het online event Startersbijeenkomst Friesland ongetwijfeld inspireren om zelf ook stappen te gaan zetten. Maandag 7 juni om 19.00 uur kunnen zij deelnemen aan dit gratis interactief event over succesvol starten of groeien in crisistijd.

Want hoe doe je dat nou, starten of groeien? Het is al uitdagend genoeg, laat staan in crisistijd! Tijdens het online event, georganiseerd door Startersdagen.com in samenwerking met de gezamenlijke Friese Rabobanken en de gemeenten Sudwest Fryslân, Heerenveen, Drachten, Smallingerland en Leeuwarden, krijgen deelnemers hier antwoord op. Diverse kennispartners en ondernemers delen ervaringen en geven tips over waar je op moet letten.

Webinars en succesverhalen

Als deelnemer kun je bovendien verschillende webinars volgen, hierbij kennis opdoen over allerlei aspecten van het startend en groeiend ondernemerschap. En je laten inspireren door het succesverhaal (één van de vele) van Friso Visser, die zijn bedrijf Brain Fuel met een kickstart begon door zijn nieuwe brainstormtool te presenteren op Harvard en MIT.

Groeiend ondernemer of (pre-)starter

Het event is bedoeld voor iedereen die op het punt staat om een onderneming te starten, net een onderneming gestart is, of al een tijdje ondernemer is maar tegen groei-uitdagingen aanloopt. Dit event gaat ze helpen hun vragen te beantwoorden en twijfels weg te nemen.

Aanmelden

Alle reden dus voor startend en groeiend ondernemers om nu de stap te zetten, aan te melden voor het gratis online event en zich maandag 7 juni te laten informeren over en inspireren voor succesvol starten of groeien in crisistijd. Aanmelden kan via www.startersdagen.com/startersbijeenkomstfriesland. Hier is ook meer informatie over het programma en een overzicht van alle deelnemende kennispartners te vinden.