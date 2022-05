Succesvol squashseizoen afgerond

SNEEK - De landelijke competitie van de Sneker squashers is afgelopen. Vrijdag was de laatste speelronde van het tweede team, het eerste team was al uitgespeeld. Doordat de tegenstander van De Stolp vooraf had opgegeven, werd er helaas niet gespeeld. De andere clubs speelden wel en zo kunnen we toch de stand opmaken van een competitie die door corona rommelig verliep.

De hoofdzaak is dat beide teams van sportrestaurant De Stolp hun doelstelling hebben behaald. Handhaving in de zware landelijke divisies was het doel en daar hebben beide teams ruimschoots aan voldaan. Elk team eindigde op de zesde plek (van 9 en 8 teams). Felicitaties zijn daarom op zijn plaats.

Het was aan alle kanten een atypisch seizoen. Naast de uitval van wedstrijden door langdurige lockdowns waren er beperkingen aan de wedstrijden. Publiek was enige tijd niet welkom door corona en dat was voor hartstikke jammer voor de spelers en de clubs. Daarnaast hadden de teams te maken met uitval van spelers en begeleiding. Soms was het spannend of een volledig team opgesteld kon worden, maar de Snekersbleken steeds weer creatief en konden elke opponent de verdiende tegenstand bieden.

Het eerste team speelde veertien ronden, waarvan het er zeven won. Bij de verliespartijen sprokkelde het team gemiddeld vier punten per ronde bij elkaar. Daardoor kwam het team op een prima eindsaldo van 109 punten uit 14 rondes, gemiddeld 7,8 punt per avond. De mooiste teamprestatie was natuurlijk dat het team onverwacht de gedoodverfde kampioen Zwolle versloeg.

De individuele prestaties waren groot: vaste waarden Lukas van der Sluis, Ronny Ouderkerken en Ivar van Asten sleepten respectievelijk 6, 5 en 4 winstpartijen binnen. Dat fraaie aantal werd aangevuld met winst van Tristan Keenan (3) en Imco Bakker, Hylke Dijkstra en Hendrik van der Sluis (allen 1). Gewonnen games in verliespartijen telden ook mee, zoals bleek tegen het oppermachtige Zwolle, dat toch echt bleek te verslaan.

Het tweede team won zes van de zestien rondes. Bij dit team speelde nog meer mee dat verliezen niet erg is als je genoegtegenpunten scoort (gemiddeld 4,2 per verliesronde). In totaal kwam het team daarmee op een mooi eindsaldo van 120 punten uit zestien ronden, gemiddeld 7,5 punt per avond.

Ook de individuele prestaties van het tweede team waren prima. De vaste waarden zorgden ook in dit team voor de meeste punten. Imco Bakker, Hylke Dijkstra, Tristan Keenan en Arnold Haakmeester wonnen respectievelijk 6, 5, 4 en 4 partijen. Deze resultaten werden aangevuld door winst van Lukas van der Sluis (3), Ivar van Asten (2), Ronny Ouderkerken en Xander Jongejan (beide 1).

Verder is het vermelden waard dat Tristan Keenan dit jaar zijn debuut maakte voor het Nederlands Team op het Europees kampioenschap voor jeugd onder de 17 jaar. Hij won twee van zijn drie partijen. Let op hem, het einde van zijn ontwikkeling is nog lang niet in zicht.

Hoewel het nieuwe seizoen nog even op zich laat wachten, is vakantie er niet bij. Na een weekend uitrusten, gaan de jongens van De Stolp door met trainen en maken ze hun plannen voor volgend seizoen. In sportrestaurant De Stolp, de leukste ballentent van Sneek, en op deze plek kunt u volgend seizoen de prestaties van deze leuke teams weer volgen.

Verslag: Xander Jongejan