Succesvol seizoen voor volleybalvereniging Covos

De jeugdteams MC 1 en MB 1 zijn de eerste helft kampioen geworden in hun klasse. Dames 8 heeft het heel spannend gemaakt en is bij de laatste thuiswedstrijd afgelopen 15 april kampioen geworden door de minimaal twee benodigde punten te pakken. Als klap op de vuurpijl is Dames 1 kampioen geworden en promoveert naar de Derde Divisie. Jullie zullen begrijpen dat we deze successen met z’n allen goed gevierd hebben tijdens het slotfeest in Sporthal de Greidhoeke afgelopen zaterdag!

Alle sponsors, vrijwilligers, supporters en iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de volleybalclub, bedankt en tot volgend seizoen!