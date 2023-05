Succesregen voor Ohana Dance Studios uit Sneek!

SNEEK - Voor de Ohana dansers uit Sneek was het niet alleen een onstuimig, maar ook een zeer succesvol dansweekend. Dat begon afgelopen zaterdag in Jubbega bij de Iepen Frysk Kampioenskip Dûns (IFKD), de grootste dansfestivalwedstrijd van Noord-Nederland. Dancecrew 'Amethyst' mocht het spits afbijten en ging als eerste het podium op, gevolgd door de dansers van 'Ruby rebels'. Na een korte nacht vertrok 'Amethyst' zondagochtend alweer naar de Noord-Nederlandse finale van DancEvent en reed 'Ruby rebels' samen met het duo 'Kyanite' richting 'Soneo' om daar hun kunsten te meten.

Zaterdag

Vorige week maandag kregen we te horen in de training van coach Joy Liew-On dat ze besloten had een groot deel in de dans, twee kleinere delen en de solo van één van de danseressen, nog te veranderen. Stress! Dat betekende thuis hard aan het werk gaan en woensdag voor de Afro Dance dansles van Sneker Afro Dance docent Jaïra Liew-On nog even samen buiten op het plein bij de Spil oefenen. Coach Joy zegt altijd "Jullie kunnen dit, jullie hebben dit. Geloof in jezelf!" Ook al voelt het voor ons als dansers soms echt niet zo. Máár, ze had gelijk... Na een ontzettend warm maar spetterend optreden wist 'Amethyst' de 3e plaats weten te behalen.

's Avonds was de beurt aan Feminine Dance Crew 'Ruby rebels' onder leiding van coach Rijkel van der Land en assistent-coach Isabella van der Knaap. En het lijkt wel een virus, want ook deze coach had het te pakken en besloot niet alleen een groot deel van de dans te veranderen, maar ook een deel van de muziek. Nog meer stress! Maar ook dat heeft goed uitgepakt. Ook 'Ruby rebels' wist een mooie bronzen plak mee naar huis te nemen.

Zondag

De volgende dag, op zondag, hadden wij voor het eerst een wedstrijddag op verschillende locaties. 'Amethyst' ging naar DancEvent Haren en 'Ruby rebels' en 'Kyanite' vertrokken naar Soneo in Almere. En natuurlijk was het moederdag. Omdat we een Ohana (familie) zijn, was dat best even wennen. Maar dat mocht de pret niet drukken. We hadden een missie: Doen wat we het liefste doen en mensen daarvan laten genieten! En met dat doel voor ogen, maakt het niet uit waar je dat doet.

Urban Dance Crew 'Amethyst' mocht strijden om de titel en dat met de spierpijn van gisteren nog in het lichaam. Na een felle strijd mogen zij zich 3e van Noord-Nederland noemen. 'Ruby rebels' heeft in Almere haar beste beentje voorgezet. Na een prachtige performance zijn ze met de 4e plaats, helaas nét naast de prijzen gevallen. Desondanks kijken ze terug op een goede uitvoering van hun pittige mix!

Het Feminine Dance duo 'Kyanite' met Rijkel van der Land en Isabella van der Knaap spatte wederom van het podium, onder meer door de schitterende outfit, die 'handmade' gemaakt is door mevrouw Marianne Boot. Zo gaaf dat ook niet-dansers een waardevol onderdeel uitmaken van onze Ohana. Als kers op de taart van dit weekend laten Rijkel en Isabella als Kyanite alle tegenstanders achter zich en slepen zij een te gekke eerste plaats binnen.

We kijken terug op een 'succesregen van een weekend'. Onze harten lopen over van trots! Ook dit weekend waren er weer veel supporters mee, die ons keihard hebben aangemoedigd. Dat geeft ons als dansers zo ontzettend veel energie. We kunnen in woorden niet uitdrukken wat dat voor ons betekent. Geweldig, ontzettend bedankt!

Komende vrijdag

Vrijdag zijn we te zien in het Bolwerk als voorprogramma van $hirak en daarnaast maken we ons op voor de finale van het Nederlands kampioenschap op 11 juni. Tot snel!

Verslag: Team Ohana Dance studios