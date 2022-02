Subsidies voor sportverenigingen

SNEEK- Van sporten en bewegen word je blij, het is goed voor je gezondheid én het brengt je in contact met andere mensen.

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn ongeveer 400 sportverenigingen actief. Van handboog schieten tot zeilen en van Fierljeppen tot skeeleren. Deze verenigingen zijn er voor jong en voor oud. Voor mensen die gezond zijn of aan hun gezondheid werken. En voor mensen met of zonder beperking.

Iedereen moet in de gelegenheid kunnen zijn om te gaan sporten en bewegen, zowel binnen als buiten en liefst zo dicht mogelijk bij huis. Daarom investeert de gemeente SWF in onze sportverenigingen.

Als sportvereniging kun je bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het organiseren van sportevenementen of het opleiden of in dienst nemen van trainers. Maar er is ook geld beschikbaar voor gehandicaptenteams of als je als vereniging nieuwe doelgroepen wilt aanspreken.

Gymnastiekvereniging de Stânfries vraagt al jaren subsidie aan. Hierdoor kunnen zij kinderen steeds iets nieuws bieden, want alleen met contributie redden ze dat niet.

VV Nijland heeft mede door de sportsubsidie een sportkooi kunnen neerzetten waar het hele dorp gebruik van kan maken.

Op de pagina sportsubsidies lees je meer over onze subsidiemogelijkheden.