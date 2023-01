Subsidies voor informatieborden en herstel van daken van karakteristieke gebouwen

Informatieborden

Súdwest-Fryslân kent een rijke geschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met een informatiebord of een ander soort verbeelding geven we aandacht aan die verhalen. Als je een zichtbare verwijzing wil maken naar een moment uit onze geschiedenis, kom je misschien in aanmerking voor een subsidie. Informeer vooraf bij de gemeente naar de voorwaarden. Bij het ontwerpen van het bord en het bepalen van de locatie kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Daken Karakteristieke panden

Bij karakteristieke panden willen we dat ook het dak en de traditionele dakbedekking zoveel mogelijk in tact blijft. De restauratie of het herstel van zo’n dak is belangrijk, maar vaak erg duur. Hierdoor wachten sommige eigenaren te lang met restaureren en raakt het historische dak in verval. Om dit te voorkomen, hebben we deze subsidie. Het geld kan worden gebruik voor herstelwerkzaamheden aan traditionele dakbedekking van dakpannen, leien, metalen (zink, koper, lood) en/of riet. Ook voor het aanbrengen, vervangen of restaureren van uilenborden kan je in aanmerking komen.