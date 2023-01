Subsidieregeling Leve de Vereniging ook in te zetten om activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie te organiseren

SUDWEST-FRYSLAN - Muziek en dementie zijn een magische combinatie. Het kan mensen met dementie vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen. Dementie komt steeds meer voor, ook in Súdwest-Fryslân. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze activiteiten in de buurt kunnen doen, om zo sociale contacten te houden en mee te blijven doen.