Subsidiekalender plattelandsontwikkeling 2022 bekend

SNEEK- Boeren kunnen zich nu al voorbereiden op hun subsidieaanvraag voor plattelandsontwikkeling voor het komende jaar. De kalender voor deze subsidies is sinds vandaag openbaar. De precieze data waarop aanvragen kunnen worden ingediend worden later bekend gemaakt.

Net als voorgaande jaren voert de provincie Fryslân in 2022 het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) uit met subsidies. Daarna gaat op 1 januari 2023 de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start met het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het jaar 2022 is het laatste jaar van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van het GLB en ronden we af met zes subsidies. De inzet van Friese boeren en andere organisaties voor plattelandsontwikkeling draagt direct bij aan de brede welvaart in Fryslân. Daarnaast kunnen de subsidies in 2022 bijdragen aan de voorbereiding op het NSP.

De Provincie Fryslän is van plan de in de kalender genoemde subsidies op de genoemde data open te stellen voor aanvragen. De exacte inhoud van de subsidies en de genoemde data zijn onder voorbehoud en nog afhankelijk van de provinciale besluitvorming. Deze kunnen daarom afwijken. Rond de openstellingsdatum zal de subsidieregeling worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op www.fryslan.frl/subsidies en www.snn.nl/ondernemers.