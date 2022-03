Subsidie voor infraprojecten Fryslân

LEEUWARDEN- Gedeputeerde Staten stemden gisteren in met een verdeling van ruim 5 miljoen euro Rijkssubsidie over tien infraprojecten in Fryslân. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de aanleg van een fietstunnel bij Marsum (N383), een fietstunnel bij Bolsward-West (N353) en een ongelijkvloerse kruising bij Burgwerd (N359).