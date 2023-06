Subsidie voor digitale informatiepunten in Súdwest-Fryslân

Wethouder Petra van den Akker: “Tegenwoordig kunnen zaken met (overheids)instanties vaak alleen met een computer en internet geregeld worden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Aan de ene kant proberen we onze regelingen makkelijker te maken maar het bereiken van de juiste mensen speelt ook een rol. Met deze informatiepunten kunnen inwoners die moeite hebben met de soms ingewikkelde tekst of regels of die ons niet goed weten te vinden, tóch krijgen waar ze recht op hebben. We vinden het belangrijk om daar als gemeente in te investeren.”

Wat zijn Informatiepunten Digitale Overheid?

In Súdwest-Fryslân zijn er sinds 2021 Informatiepunten Digitale Overheid ondergebracht in alle zes

Bibliotheken: Sneek, Bolsward, Koudum, Makkum, Wommels en Workum. De IDO’s zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over overheidsregelingen. Zo kunnen mensen onder andere terecht voor hulp bij het aanvragen van de AOW, het verlengen van het rijbewijs of het regelen van zorg.

De informatiepunten in de Bibliotheek zijn laagdrempelig. De medewerkers van de Bibliotheek zijn speciaal getraind op vraagherkenning en ze weten goed wat verschillende overheidsinstanties doen. Als vragen heel specifiek zijn, kunnen ze inwoners doorverwijzen naar de juiste plek.

Voor iedereen toegankelijk

Het informatiepunt is bedoeld voor hulp aan minder digitaal vaardige inwoners, maar in feite is het handig voor iedereen die vragen heeft over online dienstverlening van de overheid. Wethouder Van den Akker sluit af met een oproep aan alle inwoners: “Voel je welkom bij één van deze informatiepunten en maak hier gebruik van! Het is er niet voor niks, we willen echt iedereen die moeite heeft met digitale handelingen van harte uitnodigen in één van de zes bibliotheken in Súdwest-Fryslân.”

Met de subsidie van bijna €90.000,- voor 2023 kan de Bibliotheek de bestaande punten houden en verder investeren in de hulp aan inwoners bij digitale dienstverlening. Gemeenten hebben hiervoor vanuit het Rijk een specifieke uitkering toegekend gekregen. Voorheen liep de bekostiging via de Koninklijke Bibliotheek rechtstreeks aan de lokale bibliotheken.