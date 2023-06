Subsidie restauratie daken Friese boerderijen

LEEUWARDEN- Van 3 tot en met 24 juli 2023 kunnen eigenaren van monumentale en karakteristieke boerderijen in Fryslân subsidie aanvragen voor het herstel van hun daken. Gedeputeerde Staten stelt daarvoor 600.000 euro beschikbaar in de zogeheten regeling Dakken Fryske Pleatsen. Deze regeling maakt onderdeel uit van het Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Omdat het bij het restaureren en herstel van daken van boerderijen vaak om veel geld gaat, zorgt dit regelmatig voor een flinke financiële drempel. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met deze laagdrempelige subsidiemogelijkheid : ‘Fryske Pleatsen hearre ta de kearnkwaliteiten fan Fryslân en fertelle in wichtich part fan it Ferhaal fan Fryslân. Foar it behâld en werbestimming fan dizze pleatsen is in goed dak essinsjeel’.

Werkplan Takomst Fryske Pleats

Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden en een kans tot blijvend agrarisch gebruik en herbestemming geven. Zo kunnen boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Nieuwe opgaven, zoals leefbaarheid, wonen, biodiversiteit en kwaliteitstoerisme op het platteland, geven hiervoor kansen.

Regeling

Subsidieaanvragen kunnen van 3 tot en met 24 juli worden ingediend. Per aanvraag geldt een maximum van 24.999 euro. De subsidie geldt voor rijks- of gemeentelijke monumenten. Ook boerderijen die volgens het bestemmingsplan karakteristiek en beschermd zijn, komen voor de regeling in aanmerking. Woonboerderijen met één wooneenheid komen niet in aanmerking.

Voor subsidie komen in aanmerking herstelwerkzaamheden van daken of dakvlakken in een matige of slechte staat van onderhoud. Daarnaast kan het gaan om het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook uilenborden zijn subsidiabel. De subsidie uit deze regeling kan worden aangevraagd naast een subsidie uit de subsidieregeling monumenten Fryslân. Daarbij moet het dan wel gaan om andere werkzaamheden.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op: Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen | Fryslan

Meer informatie over het Werkplan Takomst Fryske Pleats is te vinden op: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan