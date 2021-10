Subsidie kleine energiebesparende maatregelen huurder

SNEEK- Huurders van woningen in Súdwest-Fryslân kunnen tot 70 euro subsidie krijgen van de gemeente als zij in hun huurhuis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorheen was deze regeling alleen beschikbaar voor eigenaren van koopwoningen. Van 15 oktober 2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022 kunnen huurders energiebesparende producten aanschaffen bij de lokale bouwmarkt en de kosten retour krijgen of via een shoptegoed van de gemeente producten kopen bij het Duurzaam Bouwloket. Voorbeelden van energiebesparende producten zijn radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Daarnaast kan er gekozen worden voor de hulp van een energiecoach die de bewoner in zijn eigen huis voorziet van tips om energie te besparen.

Na het succes van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) eerder dit jaar, waar woningbezitters in Súdwest-Fryslân in totaal €540.000 hebben besteed aan energiebesparing, is nu de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van toepassing. Hiervoor is in Súdwest-Fryslân ruim €300.000 beschikbaar. Het bedrag is vastgesteld op basis van het aantal huurwoningen. Van de woningen in Súdwest-Fryslân is 35 procent een huurwoning, onder te verdelen in particuliere huur (8%) en sociale huur (27%). Van de RRE-regeling is veelvuldig gebruik gemaakt. Hierbij was vooral de bespaarbox, een doos met een selectie van energiebesparende producten, in trek. Maar ook een kleine bijdrage aan een grotere investering, zoals vloerisolatie of een zuinige koelkast, werd goed ontvangen.

Wethouder klimaat

Wethouder klimaat, Erik Faber hoopt dat de regeling voor huurders minstens zo populair wordt. “Ik moedig iedereen in onze gemeente aan om van deze regeling gebruik te maken en daarmee het persoonlijk energieverbruik te verlagen”, aldus Faber. Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk om ook huurders mee te nemen in de energietransitie. “De energiecoach kan hier een belangrijke rol in spelen”, geeft de wethouder aan. “Deze professional kan vaak in slechts één bezoek aan huis tips geven om met minimale investering, veel energie te besparen.” Energiebesparende maatregelen dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, voor inwoners kan dit een aanzienlijk lagere energierekening betekenen.

Meedoen kan vanaf 15 oktober alleen via de website van Duurzaam Bouwloket. De regeling kent net als zijn voorganger een op = op karakter. Vragen over de actie kunnen via het Duurzaam Bouwloket worden gesteld.