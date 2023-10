Stunt Black Boys blijft bij koploper uit

Zesde ster

De spits van Blauw Rood ’20 behaalde en passant ook nog eens het imposante aantal van honderdenvijftig competitiegoals en verdiende daarmee zijn zesde ster, een prestatie die slechts weinigen gegeven is. Dat Niemarkt die zesde ster zou halen, leek aanvankelijk 'nicht im Frage'. Hij keek met zijn ploeg namelijk vijfenveertig lange minuten aan tegen een achterstand die na een kleine twintig minuten door toedoen van Black Boys-middenvelder Mark Zijlstra op het bord was verschenen.



Puntgave hattrick

Omdat die stand lang stand hield, leek op sportpark het Bolwerk een stunt in de maak. Totdat Niemarkt de stand na een dik uur gelijk trok en de thuisclub met nog een kwartier op de klok op voorsprong zette. Toen was het gedaan met de Sneker aspiraties en helemaal, toen de 'Torjäger' de wedstrijd definitief besliste. Het was de derde treffer van de spits en omdat hij die drie goals ook nog eens 'zonder onderbreking' liet noteren, verdween dus een puntgave hattrick in de boeken.



Nieuw leven

Black Boys leek bij de koploper heel lang op weg naar een grote verrassing. Na de gelijkmaker probeerde trainer Richard Venema met nieuwe krachten nog nieuw leven in te blazen, maar de voormalige club van Niemarkt zou er in de resterende speeltijd niet meer in slagen om het feestje van de spits en zijn ploeggenoten nog (deels) te bederven.



Bij de Snekers werd bij de degradatie uit de vierde klasse over een succesvol laatste jaar en zelfs over een kampioenschap gesproken. Met de nederlaag bij koploper Blauw Rood ’20 kunnen die ideeën voorlopig in de koelkast, al staan de Zwartjes nog wel in het linkerrijtje. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat vier clubs nog een wedstrijd tegoed hebben en dat Black Boys dus nog op de ranglijst kan zakken.

Blauw Rood ’20 - Black Boys 3-1 (0-1)

Doelpunt: 0-1 Mark Zijlstra (16.), 1-1 Dennis Niemarkt (62.), 2-1 Niemarkt (75.), 3-1 Niemarkt (89.)

Scheidsrechter: J. Pit

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Dennis Kempen (78. Rui Jorge Kelly), Jordi Albada, Richard Nieuwland., Max Hofstra (65. Edouany Bravo), Mark Zijlstra, Harry Terpstra, Msokolo Ramazanin Dieudonne (78. Jelle Rein Brouwer), Tolga Yilmaz (65, Hanna Hano), Shane van der Horst en Ahmed Abdullah (72. Hassan Huseen)

