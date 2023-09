Studiebijeenkomst met Frank van Oordt in IJlst over ‘Gods liefde voor Israël’

IJLST- Op donderdag 26 oktober 2023 is er in IJlst een studiebijeenkomst met spreker Frank van Oordt namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Gods liefde voor Israël. De bijeenkomst vindt plaats in De Eehof, Eegracht 48, 8651 EG IJlst. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.