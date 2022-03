Studenten ROC Friese Poort bouwen samen met Scoutinggroep Greate Pier nieuwe sleepboot ‘de Baukelien II’

SNEEK- Donderdag 3 maart was de kiellegging, de officiële start van de bouw van de Baukelien II! Scoutinggroep Greate Pier gaat samen met de opleiding Maritieme Techniek een nieuwe sleepboot bouwen. Er zijn zes studenten bezig met de bouw, onder begeleiding van docent Hette van der Meer ‘De scoutinggroep is erg blij met de ondersteuning en wij zijn trots op deze mooie samenwerking!’.

Officiële start bouw Baukelien II

Manuel Smit, Nyncke Rabe, Jilles Westra, Robyn de Boer, Chiel Stobbe en Niels Wiersma zitten in de projectgroep en zijn al enthousiast begonnen aan de romp en opbouw van de boot. Het nieuwe schip is 8,90 meter lang en 3,13 breed. Met maar 86 cm diepgang is het een ideaal schip voor de Friese Wateren.

Meinte Visser van Maritieme Techniek en Lennart Laansma van Greate Pier ontvingen de gasten op de locatie van ROC Friese Poort, Eeltjebaasweg in Sneek. De studenten hebben samen met docent Hette van der Meer het mooie project gepresenteerd.

Nieuwe Baukelien

Scoutinggroep Greate Pier is al sinds 1936 een actieve vereniging in Sneek. Wekelijks organiseren zij samen met vrijwilligers voor ruim 100 jeugdleden avontuurlijke activiteiten op en rond het water. Vanaf 1992 hadden zij een sleepboot de Baukelien. Deze werd bij alle activiteiten ingezet, om bijvoorbeeld vletten naar zomerkampen te slepen. Helaas is eind 2020 afscheid genomen van deze sleepboot, omdat de kosten van het onderhoud steeds hoger uitvielen.

Samenwerking Maritieme Techniek

De oude Baukelien was vanaf het eerste moment ingezet als leerproject voor de studenten Maritieme Techniek. Zo leren deze studenten om te werken met een echte boot en hoe ze deze kunnen onderhouden. Het is voor de Scoutinggroep erg fijn dat deze docenten en studenten de tijd en kennis hebben, die de vrijwilligers van de Scoutinggroep vaak missen. Toen de Scoutinggroep besloot een nieuwe sleepboot aan te schaffen, werd dan ook meteen de samenwerking gezocht met ROC Friese Poort.