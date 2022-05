Studenten in actie voor Oekraïne: lever je oude fiets in!

SNEEK- Heb je nog een ongebruikte fiets in de schuur staan? En wil je graag iets betekenen voor de mensen uit Oekraïne? Dit is je kans! Lever op woensdag 8 of donderdag 9 juni je oude fiets in op ROC Friese Poort Sneek. Studenten Werktuigbouwkunde knappen deze fietsen op en fietsen deze naar een opvanglocatie in Friesland of zetten de fietsen op transport naar Oekraïne.

Behoefte aan fietsen in Oekraïne Onlangs gaf Julia uit Vinnytsia (Oekraïne) een gastles aan een klas techniekstudenten. Julia is gevlucht en woont nu in Nederland. Ze wil ontzettend graag iets betekenen voor haar landgenoten en ze kwam op het idee om een fietsenactie op te zetten. De oorlog heeft de infrastructuur in veel steden plat gelegd. Wegen zijn gebombardeerd, brandstof is op rantsoen en het openbaar vervoer ligt stil. Julia: "Met de fietsen kunnen we een bijdrage leveren om Oekraïne ook in oorlogstijd mobiel te houden".

Betrokken

Betrokken studenten De studenten waren zichtbaar onder de indruk van het verhaal van Julia. Ze dragen dan ook graag hun steentje bij door oude fietsen op te knappen. Het onderwijs laat zich vervolgens van zijn meest flexibele kant zien en richt speciaal voor dit project een werkplaats in. Een gedeelte van de opgeknapte fietsen zetten de studenten op transport naar Oekraïne en de andere fietsen ze persoonlijk naar een aantal opvanglocaties in Friesland.

Naast het leren van een vak, is ook persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Zo worden studenten vanuit de opleidingen binnen ROC Friese Poort actief gestimuleerd om mee te werken aan maatschappelijke projecten, in dit geval vanuit het initiatief Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Doneer je fiets Wil je ook je fiets doneren? Iedere soort fiets is geschikt om te doneren. Van opknappers tot oude race- en stadsfietsen. Meld je fiets aan via www.ikwilvanmijnfietsaf.nl/doneer-voor-oekraine en kom op woensdag 8 of donderdag 9 juni tussen 8.00 en 16.00 uur je fiets brengen bij ROC Friese Poort Sneek Harste 4-6. Tot dan! Op de foto van links naar rechts: Sander Boelens, Myrthe Kraak, Wessel Helfrich en Patrique van der Kooi. De foto en info mag u vrij van rechten gebruiken.