Studenten in actie voor GIRO 555

Zo ook bij ROC Friese Poort locatie Sneek, waar studenten oude merchandise, delicatessen, droogbloemen en nog veel meer doen om geld op te halen voor GIRO 555. Ook de studenten van de afdeling ISK van het RSG Magister alvinus zetten zich in om geld op te halen voor Giro 555. Door op 23 februari zo veel mogelijk rondjes te schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden proberen ze zo veel mogelijk geld op te halen om hun families in Syrië en Turkije te steunen.

Wij zijn bij de school langs geweest en hebben hierover wat vragen gesteld, bekijk de video hieronder!

Wil jij ook doneren? Dat kan via GIRO 555