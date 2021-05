Studenten Horeca verrassen gezinnen voedselbank

SNEEK – In deze coronatijd zijn er veel mensen die zich moeten richten tot de voedselbank. De voedselbank heeft steeds meer moeite om al deze mensen te helpen. Studenten van ROC Friese Poort studierichting Horeca verrasten gisteren een aantal gezinnen met een culinair 3-gangen menu! Trynke Hospes, vrijwilliger van de Voedselbank Sneek, nam de pakketten in ontvangst: “Bedankt voor dit mooie initiatief, we zijn er erg blij mee!”