Studenten halen 738,50 euro op voor Giro555

SNEEK- Studenten van ROC Friese Poort haalden in de afgelopen periode geld op voor Giro555. Dit deden zij door middel van een loterij, broodjesverkoop en een posteractie op de verschillende vestigingen van ROC Friese Poort.

Campagne

Studenten Marketing, Communicatie en Evenementen uit Sneek werkten samen met studenten Creatieve Industrie uit Drachten. Annick, Kelly, Kirsten en Syl bedachten de campagne. Britt en Xander, studenten Fotografie, schoten het beeldmerk van de campagne en Tirza, student Mediavormgever (Art & Design) verzorgde voor deze actie de vormgeving.

Inzet

Vrijdag 18 juni overhandigden de deelnemende studenten de cheque ter waarde van 738,50 euro aan Anita Bakker, zij is vrijwilliger en coördinator bij UNICEF Fryslân. UNICEF is een van de elf deelnemende goede doelen van Giro555. Anita is blij met de bijdrage vanuit ROC Friese Poort. “Naast het opgehaalde bedrag, word ik heel enthousiast van de inzet van deze studenten.”

‘Kijk verder dan je eigen stukje’

Giro555 zet zich in om corona te bestrijden in kwetsbare en arme landen. “Dit is écht een goed doel. Het leert ons om verder dan ons eigen stukje te kijken, naar de rest van de wereld,” onderstreept student Syl Wessels het belang van deze actie.

Het opgehaalde bedrag bestaat uit de opbrengst vanuit de loterij en broodjesverkoop op de vestigingen, daarnaast werden studenten en medewerkers op de actie geattendeerd door middel van posters in de gebouwen. Zo konden zij door middel van een QR-code rechtstreeks geld overmaken naar Giro555.