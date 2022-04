Studenten Friesland College goed in landelijke vakwedstrijden Skills Heroes

UTRECHT - Met vier eerste plekken hebben studenten van het Friesland College dit jaar zeer goed gepresteerd in de landelijke vakwedstrijden van Skills Heroes. De finale van deze prestigieuze competitie voor mbo-studenten vond donderdag en vrijdag plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Friesland College was met een team van negen finalisten naar Utrecht gereisd. De school deed eerder in de voorrondes mee in 29 beroepen.

Wouter Kaandorp uit Westerland haalde de eerste prijs in de categorie Bedrijfsadministratie. Justin van den Brom uit Nijemirdum was de beste student in Monteur Mobiele Werktuigen en Arjen van der Pol uit Harlingen wist in de categorie Eventorganisatie/Marketing en Communicatie de mooiste activiteit voor een bungalowpark te bedenken.

Marko Leistra uit Harlingen en Cody Kuipers uit Leeuwarden hoorden tijdens de prijsuitreiking in Utrecht dat zij samen het beste hebben gepresteerd in het oplossen van een reeks uitdagingen op het gebied van Cybersecurity. Deze wedstrijd vond eerder plaats in Leeuwarden. Zij haalden de eerste prijs.

Alle prijswinnaars kunnen in principe door naar de wereldwijde finale van Worldskills, dat dit keer plaatsvindt in Shanghai. Vraag is echter hoe dat allemaal uit gaat pakken, onder meer vanwege de strenge coronamaatregelen in China. Maar deze eerste prijzen in de landelijke finale zijn natuurlijk al prachtig. Ook de andere finalisten van het Friesland College scoorden goed, maar haalden niet het podium.