Stroomhalsband verboden

SNEEK- Honden mogen geen stroomhalsband meer om in verband met de wetgeving die al vanaf 1 januari 2022 is ingegaan. Hieronder valt onder andere de antiblafband, de stroomhalsband voor gebruik bij training honden, de stroomhalsband in combinatie met erfgrens afscheiding. Deze halsbanden doen mentaal en fysiek pijn en kunnen zelfs voor verwondingen zorgen.