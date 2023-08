Striidber pakt dagoverwinning op Sleattemer Mar in A-klasse IFKS

SLOTEN-Steven Zijsling van de Striidber heeft de eerste plaats gepakt in de A-klasse van het IFKS skûtsjesilen op de Sleattemer Mar. Hij bleef Ton Brundel en Sikke Heerschop voor.

"Hij liep mooi, dit is geweldig", zegt Zijsling na afloop van de race. Zijsling promoveerde vorig jaar van de B-klasse naar de A-klasse. "De bemanning is precies hetzelfde gebleven, ze raken steeds meer op elkaar ingespeeld." Dat betaalt zich nu dus uit met een dagzege.

In het klassement behoudt Sikke Heerschop met de Ingelskman de leiding, voor het skûtsje Sterke Jerke van Pieter-Jilles Tjoelker. Die twee deden vorig jaar ook mee om de winst in het eindklassement, toen trok Tjoelker aan het langste eind.

Zijsling staat met de Striidber op de zevende plaats in het klassement.

In de kleine A-klasse ging de winst naar Andries Brouwer heeft met het Goutunmer Skûtsje. Het was de tweede wedstrijd die hij deze week won, maar het is niet voldoende voor de koppositie in het klassement.

Daarin gaat Harm van der Weiden aan de leiding met het skûtsje In Nije Dei. Hij werd derde op het water bij Sloten. Herke Boskma werd met het Lytse Famke tweede in de kleine A-klasse.

B-klasse

In de B-klasse pakte Sijmen Kalsbeek met de Raerder Roek zijn tweede dagzege op rij. Achter Kalsbeek kwam Jimte Koopmans met het skûtsje Deviatie als tweede over de streep, de derde plaats was voor de Ebenhaëzer van Olphert van der Pol.

Tim Roosgeurius, van het skûtsje Wâldwiif, werd vierde en gaat aan kop in het klassement met 14 punten. Daarnaa komen Kalsbeek (16,8) en Van der Pol (19,0).

C-klasse

Het skûtsje Ut en Thús van Luuc Elzinga heeft voor de derde keer de dagprijs gepakt in de C-klasse. Er zijn nu in totaal vier wedstrijden gezeild in de IFKS.

De enige keer dat Elzinga niet won, werd hij derde. Die wedstrijd mag hij aftrekken. In het klassement gaat hij nu ruim aan kop met 2,7 punten.

Op het wedstrijdwater bij Sloten werd Gerrit de Vries tweede, met het skûtsje Gerrit de Vries. Hij staat ook tweede in het klassement. Simon van der Lingen met het skûtsje Galamadammen finishte in Sloten als derde in de C-klasse.

