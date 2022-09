‘Stresskippen scoren beter!’, laat jongeren nadenken over de kracht van stress

Als maatschappelijk betrokken organisatie wil Arriva graag een verschil maken in de regio. Daarom hebben zij een samenwerking gezocht met Innovatielab Jamzone uit Leeuwarden. Jamzone houdt zich dagelijks bezig om mensen te leren op een positieve manier om te gaan met stress. Samen met communicatiebureau Blauwe Zone uit Leeuwarden zijn Arriva en Jamzone de campagne ‘Stresskippen scoren beter!’ gestart, met als gezamenlijk doel jongeren positief te informeren over de kracht van stress.

Feit of fabel?

Om fabels over stress de wereld uit te helpen worden jongeren uitgedaagd meer over stress en de kracht ervan te ontdekken. Via bussen en treinen van Arriva, @tokaboutstress op Instagram en de website Tokaboutstress.nl worden in de campagneperiode van maandag 12 september tot en met 17 oktober continue tips & tricks gedeeld. Met feit of fabel-stellingen zoals Je maakt je toets beter door stress en Stress is besmettelijk wordt aan de hand van voorbeelden meer uitleg gegeven over stress en de kracht ervan. Daarnaast wordt er een speciale scholentour georganiseerd door Arriva, Jamzone en Blauwe Zone.

Van 26 september tot en met 13 oktober worden verschillende scholen bezocht. Tijdens deze tour kunnen jongeren de VR game Stressjam spelen waarin ze een eerste kennismaking hebben met hun eigen stresssysteem. Ook leren ze hoe ze kunnen focussen en ontspannen.