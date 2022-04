Streekmarkt op de Flinkefarm: Feest voor fijnproevers

Hemelum - Zondag 8 mei barst het Streekmarkt seizoen weer los op de Flinkefarm in Hemelum. Rondom de boerderij, rond de antieke druivenkas en in het weiland verzamelen zich zo’n 30 deelnemers. Er zijn marktkramen, foodtrucks en workshops voor kinderen. Kortom een ‘hemels feestje voor jong & oud’. Na 2 jaar Corona-stilte is dit seizoen de STREEKMARKT-LUNCH weer terug.

Tijdens iedere streekmarkt zal een chefkok een driegangen-lunch verzorgen met ingrediënten van streekmarkt deelnemers. De lunch van zondag 8 mei wordt verzorgd door EvertKookt uit Workum samen met Marco Poldervaart uit Harlingen waarbij o.a. de asperges van Jelmer van ‘Gaast’sperges’ uit Harich in het menu verwerkt worden.

Aanmelden

Met mooi weer zit je lekker buiten aan een lange tafel en met minder weer in de sfeervolle deel van de flinkefarm. Aanmelden voor de lunch gaat via mail: info@itfllinkeboskje.nl.

Wees er snel bij, het aantal plekken is beperkt. Lukt het je niet om een plekje te veroveren aan de aanschuiftafel? Wees niet bevreesd, iedere streekmarkt is er weer een Streekmarkt lunch, waar je je voor kunt aanmelden en mocht dat ook niet lukken, dan nog steeds niet getreurd. Er is nog zoveel meer te beleven en te proeven.

De Streekmarkt op de Flinkefarm is niet zomaar een markt

Het is meer dan dat. Na 8 mei kun je iedere eerste zondag van de maanden juni, juli, augustus en september winkelen in het weiland vol met kramen. Achter iedere kraam een gepassioneerde deelnemer. Rondom de boerderij geniet je op deze dagen van het mooiste terras van Friesland. Bij minder mooi weer, zit je fantastisch in de druivenkas.

Voor de vaste fans, wees wederom welkom. Voor de nieuwkomers, laat je verrassen door weer een nieuw seizoen van deze fijne Streekmarkt. details: locatie: De Flinkefarm adres: Flinkeboskje 2 Hemelum entree: € 2, tot 12 jaar gratis