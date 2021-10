Streekderby TOP'63 - Waterpoort Boys afgelast

OPPENHUIZEN - De voetbalwedstrijd tussen de streekgenoten TOP'63 en Waterpoort Boys, die voor zatermiddag op het programma stond, is afgelast. Door het vele regenwater van de afgelopen dagen is het hoofdveld van sportpark De Bou in Oppenhuizen momenteel onbespeelbaar. Wanneer dit duel in de 4e klasse A wordt ingehaald is nog niet bekend.