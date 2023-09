Swart

FC Wolvega mocht als verzachtend omstandigheid aanvoeren dat de men al in de openingsfase twee spelers moest vervangen. Eerst bleek Boy Vledder niet verder te kunnen en na iets meer dan een kwartier raakte ook David Veldmeijer geblesseerd. De stand was toen inmiddels twee-nul in het voordeel van ONS Sneek. In minuut negen had Joran Swart met een uithaal van een meter of twintig de thuisclub op voorsprong gezet. Vier minuten later stond dezelfde speler aan de basis van de twee-nul, toen hij met een fraaie pass Jelle de Graaf aan het werk zette en die nadat hij zijn tegenstander had uitgespeeld, de marge verdubbelde.



Vroeg in het slot

De voorbereiding van de derde Sneker treffer was minstens zo fraai. Die werd verzorgd door Geoffey Eekhof die Tim ten Voorde in stelling bracht. De van SC Heerenveen overgekomen middenvelder bleef alleen voor doelman Luca Veenman “kaltschnautzig” en bekroonde daarmee het voorbereidende werk van de rechtsback, die even later zelf maar net over schoot. Met die treffer lag de wedstrijd al vroeg in het slot en dat zou op het half uur nog steviger gesloten worden. Nadat Lars van der Brug er niet in slaagde om af te drukken, haalde Swart de trekker wel over en drie minuten later deed de centrale verdediger dat nog een keer.



Schrikmomenten

​Daarmee voltooide hij zijn hattrick, waarna de eerste helft met twee schrikmomenten werd afgesloten. Het eerste moment was sportief van aard en betrof een actie van De Graaf die oog in oog met Veenman naliet om het halve dozijn vol te maken, en het tweede was fysiek van aard en betrof een op het oog zeer vervelende blessure voor Harmen Boelsma. Boelsma werd in de rust vervangen en ook Pieter Abe de Jong keerde in het tweede bedrijf niet meer terug. Dat tweede bedrijf begon met een dubbelslag want al in de tweede minuut tilde Giovanni Aronds de stand naar zes-nul en nog geen minuut later bekroonde De Graaf een actie met zijn tweede van de middag.



Naar behoren

Pas na een dik uur spelen beet FC Wolvega voor het eerst van zich af, maar bij de inzet van Ron Bethlehem ontbrak de juiste richting. Ingrijpen van doelman Max Wolfs was dan ook niet vereist, maar bij een schot van Mounir Taj moest de Sneker goalie vol aan de bak. Dat deed hij naar behoren, waarna Stephen Adisi aan de andere kant en eveneens naar behoren een kans voor open doel verzilverde (8-0). Vijf minuten later was het opnieuw raak, toen Ten Voorde naar binnen trok en de bal hard inschoot.



Met nog vijf minuten op de klok dreigde toen voor FC Wolvega “de schande” van de dubbele cijfers, maar dat bleef de ploeg van trainer Friso Bakker bespaard. Sterker nog, in “ he dying seconds of the game” kreeg zijn ploeg nog een kans op de eretreffer, doch Julian Smidt liet die onbenut. Derhalve bleef hij bij 9-0 en met die uitslag trekt ONS Sneek dinsdag naar Tinga voor het oefenduel tegen Sneek Wit Zwart en zaterdag naar Leeuwarden voor de tweede poulewedstrijd tegen oud-klasgenoot FVC.

O.N.S. Sneek - FC Wolvega 9-0 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Joran Swart (9.), 2-0 Jelle de Graaf (13.), 3-0 Tim ten Voorde (21.), 4-0 Swart (33), 5-0 Swart (36,), 6-0 Giovanni Aronds (46.), 7-0 De Graaf (47.), 8-0 Stephen Adisi (79.), 9-0 Ten Voorde (85.)

Scheidsrechter: B.J. Tanja

Gele kaart: Joran Swart (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Pieter Abe de Jong (46. Glenn Buma), Joran Swart, Martijn de Rooij, Geoffrey Eekhof (61. Mounir Loolofs), Tim ten Voorde, Harmen Boelsma (46. Jorn Dijkstra), Giovanni Aronds, Stephen Adisie, Lars van der Brug (61. Simon Abrehaley) en Jelle de Graaf (61. Nigel Hardenberg)

Bron: https://pengel.weebly.com/